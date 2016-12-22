В Саратовской области из колонии сбежал заключенный

​В Саратовской области из колонии-поселения сбежал 43-летний заключенный. Об этом сообщает пресс-служба областного управления ФСИН.

Сотрудники колонии №20 обнаружили отсутствие заключенного Сергея Дубовицкого накануне, 29 декабря. Он осужден на пять лет лишения свободы по ст. 111 ч. 1 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

«По данному факту начальником УФСИН России по Саратовской области назначено проведение служебной проверки. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия», — сказано в сообщении.

По данным «РИА Новости», следователи проверяют причастность сбежавшего к убийству жены. Ранее правоохранители сообщили, что тело женщины с колото-резаными ранами было обнаружено вечером, 29 декабря, в ее доме в селе Квасниковка.