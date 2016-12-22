Штаб Собчак пожаловался в ЦИК на ролик «Единой России» с участием ребенка

Юристы предвыборного штаба телеведущей Ксении Собчак направили жалобу на агитационный видеоролик «Единой России» в Генпрокуратуру и ЦИК. Об этом сообщается на сайте штаба.

Ролик был опубликован на официальном YouTube-канале партии 28 декабря, он является продолжением видео, которое было снято год назад, говорится в сообщении. «В конце 2016 года школьница просила Деда Мороза построить детские площадки и отремонтировать дом культуры, а на этот раз она обратилась к нему с просьбой сделать Путина президентом», — уточнили в штабе Собчак. На просьбу девочки «Дед Мороз отвечает: «Знаешь, сколько я таких просьб получаю?», говорится на сайте.

Как подчеркнули юристы штаба, ролик «Единой России» нарушает два Федеральных закона: «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» и «О выборах президента Российской Федерации», в связи с чем была направлена жалоба в ЦИК и Генпрокуратуру.

От ЦИК «мы требуем установить, является ли размещенный на видеоканале партии «Единая Россия» ролик агитационным материалом, с последующим обращением в органы внутренних дел», отметили в штабе. Кроме того, юристы попросили ЦИК «принять меры по пресечению распространения агитационного видеоматериала». В Генпрокуратуру они обратились с требованием провести проверку действий организаторов и исполнителей по привлечению несовершеннолетних к предвыборной агитации.

На момент публикации материала видео на официальном YouTube-канале «Единой России», на которое ссылается штаб Собчак, было удалено. При попытке перейти по ссылке выводится надпись: «Это видео было удалено пользователем».

Позже секретарь ЦИК Майя Гришина сообщила «РИА Новости», что комиссия рассмотрит жалобу юристов штаба Собчак на видеоролик «Единой России». «Я ролика не видела. Если жалоба поступила, она подлежит оценке в ЦИК, любое обращение, если оно поступит в ЦИК, конечно, будет рассмотрено», — отметила она.

Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года. Президентская кампания официально стартовала в России 18 декабря.