В «Артподготовке» сообщили о нападении на активиста движения

Утром 28 декабря в Петербурге неизвестные напали на сторонника движения «Артподготовка» (признано экстремистским и запрещено в России) Владимира Иванютенко. Об этом РБК заявил его соратник Александр Расторгуев.

«27 декабря утром он выходил из дома, на него напали несколько человек в капюшонах. Его ждали около подъезда. Оглушили электрошокером, заломали руки и несколько раз ударили ножом в область живота, поранив все основные органы. Перед тем как он потерял сознание, он сказал, что на него напали НОДовцы (Национально-освободительное движение. — РБК). Видимо, его хотели убить», — пояснил Расторгуев.

По его словам, Владимир Иванютенко был прооперирован. «Он сейчас находится в реанимации. Сделали операцию, задеты селезенка, печень. Потерял много крови. По таким делам полиция сразу же заводит уголовное дело. Мы попасть к нему не можем, потому что он находится в реанимации, но он немножко пришел в себя, я думаю, что полицейские с ним какую-то беседу первую провели», — отметил он.

Расторгуев подчеркнул, что за день до нападения Иванютенко стоял в одиночных пикетах на Невском проспекте и ранее получал угрозы.

В справочной СПб ГБУЗ «Городская больница № 26» подтвердили РБК госпитализацию активиста. «[Владимир Иванютенко] лежит в общей реанимации. Состояние удовлетворительное, температура 36,5», — сообщили в больнице.

РБК направил запрос в ГУ МВД по региону.



Ранее активистка движения «Артподготовка» (запрещенная в России организация) Ольга Романова покинула Россию и перебралась в Киев. Координатор правозащитного проекта «Открытой России» Полина Немировская сообщала РБК, что Романову задержали и доставили в ФСБ. В ее доме также проходили обыски.

В ФСБ 3 ноября сообщили о задержании 14 активистов «Артподготовки» в Москве, Красноярске, Краснодаре, Самаре, Саратове и Казани. У задержанных активистов движения изъяли холодное оружие, маски, футболки с националистической символикой, травматическое оружие и компоненты для приготовления «коктейля Молотова».