В Госдуме посоветовали Украине не интересоваться Крымским мостом

Украинским военным необходимо направить больше усилий на внутреннее положение в своей стране, вместо того чтобы интересоваться Крымским мостом. Так зампредседателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин в разговоре с телеканалом RT прокомментировал слова экс-заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игоря Романенко об уязвимости Крымского моста для ракет, а также оружия наземного и морского базирования.

Властям Украины стоить направить усилия, например, «на борьбу с различными националистами, которые угрожают безопасности большей части населения Украины», сказал Швыткин. «В этом направлении нужно действовать, а не вынашивать какие-то агрессивные планы по отношению к какой-либо стране, в частности к нашему государству», — подчеркнул он.

По мнению депутата, слова Романенко «не красят в прошлом руководителя такого ранга военного ведомства», поскольку мост в первую очередь служит для улучшения качества жизни граждан. «У нас достаточно сил и средств, которые уже сейчас обеспечивают безопасность данного объекта, и в случае возникновения какой-либо угрозы последует адекватный ответ», — подчеркнул Швыткин.

О том, что Крымский мост является «уязвимым для авиации, ракет, наземного и морского базирования», Игорь Романенко написал в ответ на вопросы читателей украинского издания «Главред» 26 декабря. С военной точки зрения это так, сказал он, отвечая на вопрос о возможных проблемах, которые Крымский мост может создать для безопасности Украины после, того​ как будет достроен.

При этом Романенко отметил, что мост «представляет собой стратегически важную артерию, которая может обеспечивать необходимым соответствующую крымскую группировку противника». Кроме того, мост также может способствовать экономическому росту Крыма, добавил он.