В Подмосковье электричка насмерть сбила двух женщин

Возле платформы Удельная в Подмосковье электричка ​насмерть сбила двух пожилых женщин, сообщили РБК в пресс-службе управления МВД на транспорте по ЦФО.

Инцидент произошел около 12:30 мск. «Электропоезд Москва —Голутвин смертельно травмировал двух пожилых женщин, одна из которых 1933 года рождения, возраст второй схожий», — сказали в пресс-службе.

По словам собеседника РБК, они переходили железную дорогу в неположенном месте.