СМИ сообщили о несовместимости оборудования на спутнике «Ангосат»

Выведенный на орбиту спутник «Ангосат», запущенный с Байконура, перестал выходить на связь из-за несовместимости российского и французского стандартов оборудования на его борту. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

«Ангосат» успешно вышел в точку стояния на геостационарной орбите. После его запуска возникли проблемы из-за «нестыковки» российских и французских регламентов», — сказал собеседник агентства.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщал, что проблемы возникли ​из-за неисправности в вычислительных системах спутника. «Связь могла прерваться из-за отказа передатчика, цифровой вычислительной машины или неисправности аккумуляторных батарей», — пояснял собеседник агентства. ТАСС отмечал, что связь с «Ангосатом» была утеряна на этапе раскрытия солнечных батарей.

«Роскосмос» потерял связь со спутником связи «Ангосат», выведенным на орбиту ракетой-носителем «Зенит-2SБ», 27 декабря. Спутник стартовал 26 декабря с Байконура.



