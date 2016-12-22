Роспотребнадзор посоветовал не хранить в праздники блюда более суток

Нарушение технологий и сроков хранения праздничных блюд может привести к заражению пищевыми инфекциями, говорится в предупреждении Роспотребнадзора.
В частности, ведомство предупреждает об угрозе заражения через неправильно хранимую в праздники пищу возбудителями сальмонеллезов, кампилобактериозов, иерсиниозов, дизентерии, норовирусной и ротавирусной инфекций, вирусного гепатита А и других болезней, а также токсинами микроорганизмов. Наиболее опасными Роспотребнадзор называет многокомпонентные салаты, заправленные майонезом и сметаной, кондитерские изделия с кремом, мясные блюда, плохо промытые фрукты и овощи.«Чтобы не заболеть в праздничные дни, рекомендуем салаты, изделия из рубленного мяса, студень, заливное готовить в домашних условиях и в небольшом количестве, чтобы не хранить остатки блюд более суток», — советуют россиянам в ведомстве.
Роспотребнадзор настаивает на соблюдении гигиены при приготовлении праздничных блюд: мыть руки и ножи, не хранить полуфабрикаты и готовую пищу вместе, тщательно промывать ингредиенты, в том числе с обработкой кипятком. Кондитерские изделия служба советует хранить в холодильнике. В заключение Роспотребнадзор настоятельно рекомендует не заниматься приготовлением пищи при признаках болезни, а также немедленно обращаться за медицинской помощью.