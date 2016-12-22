ФАС выявила десятикратное завышение цен на обезболивающее

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила завышение цен на препараты «Нексиум» компании AstraZeneca более чем в десять раз. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства.

ФАС провела сравнительное исследование цен в России и 13 странах, где продается данный препарат, включенный в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). В результате выяснилось, что за рубежом «Нексиум» продается в 7–12 раз дешевле. Так, в России упаковка препарата объемом 40 мг официально стоит 1510 руб, а в Хорватии — 179,12 руб. Ведомство выяснило, что ООО «АстраЗенека Фармасьютикалз», которое действует по доверенности шведской AstraZeneca, предоставило ей недостоверные сведения при регистрации предельных отпускных цен. Это привело к продаже препарата по «необоснованным» ценам.

ФАС на основании п. 25 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.2010 № 865, приняла решение отменить предельные отпускные цены, установленные для препарата «Нексиум».ФАС также предупредила, что другие компании, необоснованно завышающие цены, также будут вынуждены их отменить.

В начале ноября ФАС предупреждала о возможном росте цен на ЖНВЛП, которые закупает государство, из-за несовершенства реестра лекарств и введения системы для госзакупок от «Ростеха». По оценкам ведомства, подорожание может составить до 30%.





