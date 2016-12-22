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В Швеции неизвестные в масках забросали синагогу «коктейлями Молотова»
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В Швеции неизвестные в масках забросали синагогу «коктейлями Молотова»
Общество, 02:48
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В Швеции неизвестные в масках забросали синагогу «коктейлями Молотова»

Группа мужчин в масках в составе более 20 человек забросала здание синагоги в центре шведского Гётеборга бутылками с зажигательной смесью и скрылись с места происшествия. Об этом сообщает газета Expressen. 

По словам начальника местной полиции Питера Норденгарда, инцидент произошел в 22:10 по местному времени (00:10 мск). Он отметил, что во время нападения в приходском доме рядом с синагогой проходила молодежная вечеринка, на которой находилось около 30 человек. Все присутствующие спустились в подвал.

В Швеции неизвестные открыли огонь по дому офицера полиции
Общество

В результате атаки никто не пострадал. Мотивы нападения выясняются. Полиция оцепила район возле синагоги, на месте работают кинологи с собаками.

Теги: Швеция , нападение , синагога , «коктейли Молотова»
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