В Венесуэле при взрыве на НПЗ пострадали четыре человека
Общество, 10:39
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В Венесуэле при взрыве на НПЗ пострадали четыре человека
В Венесуэле на одном из крупнейших в стране НПЗ Cardon произошел взрыв, в результате которого пострадали четыре человека. Об этом сообщает Reuters.
Инцидент произошел при попытке перезапуска одного из блоков завода. Пострадали двое рабочих, член профсоюза и один из членов семьи рабочих. Рабочие были направлены в больницу. Одного из них из-за тяжелых ожогов доставили в больницу на вертолете.
НПЗ Cardon расположен на полуострове Парагуана и является вторым по размерам нефтеперерабатывающим предприятием в стране. Завод способен перерабатывать 955 тыс. баррелей нефти в сутки. Предприятие начало работу 68 лет назад.
В 2012 году в Венесуэле произошел один из крупнейших за историю страны взрывов на НПЗ. Тогда на заводе Амуай погиб 41 человек.