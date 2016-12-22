Бондарчук объяснил необходимость назначения нового главы в Госфильмофонд

Кинорежиссер и председатель совета директоров ОАО «Ленфильм» Федор Бондарчук заявил в разговоре с РБК, что будет рад поддержать предложение своих коллег по киноиндустрии, которые обратились к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой уволить главу Госфильмофонда Николая Бородачева, «не приемлющего современные технологии» (как следовало из их письма премьер-министру).

Он пояснил, что уже в течение четырех лет, несмотря на договоренности, не удается достичь решения по вопросу передачи прав на «золотую коллекцию» Ленфильма, которые сейчас принадлежат Госфильмофонду. По мнению Бондарчука, передача прав не нанесет ущерба организации, поскольку ​государство оказывает ей «большую финансовую поддержку».

«Очень надеюсь, что коллекция перейдет в управление «Ленфильма» и поможет развиваться старейшей киностудии нашей страны», — отметил кинорежиссер.

Речь идет об обращении под названием «Момент истины настал», которое подписали более 30 человек, среди которых режиссеры Никита Михалков, Андрей Кончаловский, гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров, продюсер Сергей Сельянов, предправления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева. В нем они обратили внимание премьера на то, что руководство Госфильмофонда занимается финансированием дорогостоящих проектов, которые, по их мнению, не связаны с выполнением основных задач организации, и категорически отвергает современные технологии.

Они указывают, что организация должна «сохранять, реставрировать и оцифровывать легендарные золотые коллекции отечественных студий, а не заниматься их продажей коммерческим компаниям-посредникам, которые оставляют у себя большую часть выручки от продажи этих коллекций телеканалам и интернет-платформам».

Авторы письма предложили Медведеву назначить нового управляющего в Госфильмофонд. Им, по их мнению, должен стать глава департамента кинематографии Минкультуры Вячеслав Тельнов.