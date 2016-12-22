Украинским вузам ограничили доступ к сайтам с российскими доменами

Украинским вузам и учреждениям, связанным с Министерством образования и науки Украины, ограничили доступ к сайтам с российскими доменами. Зайти на российские сайты сможет только определенный круг лиц

Фото: Сергей Светлицкий / ИнА «Украинское фото»

Министерство образования Украины поручило ограничить доступ украинских вузов и ведомственных учреждений образования к сайтам с российскими доменами .ru и .ру. Об этом сообщает газета «Украинская правда» со ссылкой на распоряжение ведомства за подписью замминистра образования и науки Романа Гребы.

Поручение было подготовлено согласно с Доктриной информационной безопасности, утвержденной указом президента Украины Петра Порошенко от 25 февраля 2017 года. В указе отмечается, что доступ к сайтам с российскими доменами ограничен, чтобы не допустить «ущерба интересам Украины в информационной безопасности».

Ограничение коснется всех случаев использования сайтов с российскими доменами, в виде исключения доступ будет предоставлен «определенному кругу работников с санкции руководства учреждений, предприятий и организаций».Также в министерстве поручили ограничить доступ к использованию российских почтовых сервисов Mail.Ru, Rambler и Yandex в рабочих целях.

В сентябре Порошенко пообещал усилить борьбу с российскими соцсетями. 15 мая он подписал указ, согласно которому под ограничения на три года на территории страны подпали сервисы российского холдинга Mail.Ru — соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также сам ресурс Mail.Ru. Тогда же на Украине ограничили работу сервисов «Яндекс» — «Яндекс.Новости», «Яндекс.Переводчик» и «Яндекс.Такси». По словам Порошенко, они использовались «в целях воздействия на оппонентов и контрпропаганды».

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ИТ-специалисты на Украине заявили, что полностью заблокировать доступ к российским сервисам невозможно. Для глобальной блокировки на территории республики требуются капиталовложения в миллионы долларов и изменения инфраструктуры сетей, объяснил председатель интернет-ассоциации Украины Александр Федиенко.

В холдинге Mail.Ru Group оценили убытки из-за блокировки своих ресурсов на Украине в 790–809 млн руб. И сообщили о росте общей выручки на 23–26% по сравнению с показателем 2016 года, до 52,6–53,9 млрд руб. В середине ноября стало известно, что соцсеть «ВКонтакте» вошла в топ-10 самых посещаемых сайтов на Украине.