В Краснодаре возбудили дело после нападения на экологов

В Краснодаре возбудили уголовное дело по факту нападения на активистов общественной организации «Экологическая вахта по Северному Кавказу», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката Алексея Аванесяна, который представляет интересы потерпевших.

Уголовное дело заведено по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы до семи лет.

О том, что неизвестные избили координатора организации Андрея Рудомаху, стало известно ранее 29 декабря. По словам заместителя координатора «Эковахты» Дмитрия Шевченко, на координатора движения и его коллег напали трое неизвестных в балаклавах. Нападающие распылили перцовый газ из баллончика, а самого Рудомаху избили.

По словам адвоката потерпевших, координатор «Эковахты» сейчас находится в больнице под наблюдением, с предварительным диагнозом «черепно-мозговая травма, перелом костей носа», и «держится бодро». Однако он отметил, что «повреждения могут быть серьезнее, чем кажется сразу после нападения», так как Рудомаху ударили по голове кастетом.

«Экологическая вахта по Северному Кавказу» — российская некоммерческая организация (НКО), занимающаяся охраной окружающей среды региона с 1997 года.

В сентябре 2016 года Минюст России включил организацию в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Организация занимается политической деятельностью и получает финансирование от американского фонда National Endowment for Democracy, пояснили в Минюсте.