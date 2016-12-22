В Петербурге осудили похитившую 10 млн руб. банду грабителей

Санкт-Петербургский городской суд осудил банду грабителей из шести человек, которые грабили офисы, квартиры и магазины в период с 2003 по 2012 год. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Всего за этот период подсудимые похитили более 10 млн руб. При грабежах они использовали маски, перчатки и форму сотрудников ОМОН.

«После проникновения в помещение, угрожая оружием, связывали потерпевших скотчем, сковывали руки наручниками, надевали на голову трикотажные шапки, наносили удары, использовали шокеры, после чего завладевали чужим имуществом, скрывались с похищенным», — указывается в сообщении пресс-службы судов. Кроме того, 20 декабря 2010 года члены банды напали на Санкт-Петербургскую соборную мечеть.

Суд приговорил Жанболата Шотаева к 14 годам колонии, Марса Гисмеева к 16 годам колонии, Игоря Кузнеченкова и Виталия Банадыкова к девяти годам колонии, Сергея Кочетова и Романа Комова к 11 годам колонии.

Их признали виновными в совершении преступлений по ч. 1, ч. 2 ст. 209 (бандитизм), ч. 3 ст. 222 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия), п. а ч. 3. и п. а, б ч. 4 ст. 162 (разбой), п. а ч. 4 ст. 158 (кража) и п. а ч. 4 ст. 226 УК РФ (хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств).