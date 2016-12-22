Директор аэропорта Николаева задержан за взятку губернатору

Директор международного аэропорта украинского города Николаев Михаил Галайко задержан при попытке дать взятку губернатору Николаевской области Алексею Савченко. Об этом заявил областной прокурор Тарас Дунас, сообщает газета «НикВести».

По его словам, задержание Галайко прошло еще 28 декабря. Дунас отметил, что директор международного аэропорт предложил Савченко взятку в размере 2,5 млн грн, а во время задержания намеревался передать губернатору 700 тыс. грн. По словам Дунаса, Савченко отказался от взятки.

В настоящий момент Галайко находится в изоляторе. Следствию предстоит установить, каким способом Галайко собрал деньги на взятку. Против него завели дело по ч.3 ст. 369 УК Украины (дача взятки). Директору грозит до четырех лет лишения свободы.

В настоящий момент Николаевский международный аэропорт не работает для пассажиров, его запуск должен был состояться в конце 2017 года. Губернатор Савченко 12 декабря заявил, что аэропорт будет введен в эксплуатацию в феврале-марте 2018 года.