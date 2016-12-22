Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,04 58,49 EUR Нал. 69,87 69,23 USD Бирж. 58,67 -0,10 EUR Бирж. 69,50 -0,07 USD ЦБ. 58,61 -0,08 EUR ЦБ. 69,17 +0,08 EUR/USD 1,18 +0,00 BTC/USD Бирж. 16890,40 -782,30 MOEX 2104,46 -0,65% RTS 1130,05 -0,40% Brent 64,02 +0,22% DJIA 24754,75 -0,15% Nasdaq 6963,85 -0,44% FTSE 7542,50 -0,02%
Экс-главу Госавтодорнадзора Приморья посадили на девять лет за взятки
Лента новостей
Глава Крыма увидел в резолюции ООН «пропагандистские мифы Киева» 11:26, Политика Компания Тимченко начала достройку завода по переработке газа в Сирии 11:20, Бизнес Распознавание лиц: биометрия становится способом обеспечения безопасности 11:18, Партнерский материал «Желтый» уровень опасности: как ездить, чтобы не попасть в аварию 11:16, Авто Сенатор от Крыма прокомментировал принятую ООН украинскую резолюцию 11:15, Политика ФСБ и МВД разрешили получать из банков биометрию россиян без их согласия 11:12, Политика В чемпионате России по футболу произошла пятая тренерская отставка 11:12, Спорт «Газпром» утвердил инвестиционную программу на 2018 год 11:05, Бизнес Чего ждать от рынка коммерческой недвижимости в 2018 году 11:04, Недвижимость Полиция поищет в карикатуре на Поклонскую признаки оскорбления верующих 11:03, Общество Трафик на сайты букмекеров вырос за 2017 год на четверть 11:00, Бизнес «Держава Онлайн»: как получить банковские гарантии на 125 млн рублей​​ 11:00, Партнерский материал Экс-главу Госавтодорнадзора Приморья посадили на девять лет за взятки 10:55, Общество Структура Юрия Ковальчука купила крымский «Новый Свет» 10:49, Бизнес Дума ужесточила наказание для телефонных террористов до десяти лет тюрьмы 10:47, Политика МЧС предупредило о возможном возвращении неприятного запаха в Москву 10:41, Общество Беглый президент Киргизии получил еще 10 лет к пожизненному сроку 10:38, Политика Объясняем, почему Bentley это круто 10:37, РБК и Bentley Сломавшаяся электричка вызвала сбой в движении по Рижскому направлению 10:24, Общество Разработчик марганцевой руды подал в суд на красноярские власти 10:15, Бизнес Во Вьетнаме арестовали бывшего гендиректора государственной нефтекомпании 10:11, Общество Проект налоговой реформы в США отправили конгрессменам на переголосование 09:55, Политика Президент Филиппин предложил повстанцам заключить перемирие на Рождество 09:51, Политика Porsche изнутри: виртуальный тест-драйв на мобильном 09:45, РБК и Porsche Памфилова обвинила Ходорковского в публичном давлении на ЦИК 09:42, Политика Обвиненный во взятках экс-губернатор Сахалина выступил с последним словом 09:14, Политика Школам в Узбекистане запретили собирать металлолом 08:58, Общество Медведев выделил регионам 55 млрд руб. на рефинансирование кредитов 08:53, Финансы
Экс-главу Госавтодорнадзора Приморья посадили на девять лет за взятки
Общество, 10:55
0
Экс-главу Госавтодорнадзора Приморья посадили на девять лет за взятки

Ленинский районный суд Владивостока осудил бывшего главу государственного управления автодорожного транспорта по Приморскому краю за получение взятки на девять лет колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Глава регионального Госавтодорнадзора признан виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег за попустительство по службе, совершенное в особо крупном размере). Он обязан выплатить штраф в размере 11 млн руб. Также его лишили права занимать государственные и муниципальные должности в течение пяти лет.

Как следует из материалов дела, глава приморского Госавтонадзора ежемесячно получал от двух предпринимателей «вознаграждения» в сумме от 10 тыс. до 65 тыс. руб. за то, что он обещал не привлекать бизнесменов к ответственности и не лишать их удостоверений, разрешающих международные автомобильные перевозки. Всего ему было передано более 2,5 млн руб.

Лица, дававшие взятки, добровольно сообщили о действиях должностного лица, после того как он приостановил их деятельность.

Глава приморского Госавтонадзора был задержан 21 февраля.

Теги: Росавтодор , Приморье , взятка , Приговор
Главное
Структура Юрия Ковальчука купила крымский «Новый Свет» Бизнес
Материалы по теме
Обвиненный во взятках экс-губернатор Сахалина выступил с последним словом Политика
Экс-мэру Нижнего Новгорода предъявлено обвинение во взятке Политика
Иванов заявил о взятках при строительстве домов возле свалки в Балашихе Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.