Экс-главу Госавтодорнадзора Приморья посадили на девять лет за взятки

Ленинский районный суд Владивостока осудил бывшего главу государственного управления автодорожного транспорта по Приморскому краю за получение взятки на девять лет колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Глава регионального Госавтодорнадзора признан виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег за попустительство по службе, совершенное в особо крупном размере). Он обязан выплатить штраф в размере 11 млн руб. Также его лишили права занимать государственные и муниципальные должности в течение пяти лет.

Как следует из материалов дела, глава приморского Госавтонадзора ежемесячно получал от двух предпринимателей «вознаграждения» в сумме от 10 тыс. до 65 тыс. руб. за то, что он обещал не привлекать бизнесменов к ответственности и не лишать их удостоверений, разрешающих международные автомобильные перевозки. Всего ему было передано более 2,5 млн руб.

Лица, дававшие взятки, добровольно сообщили о действиях должностного лица, после того как он приостановил их деятельность.

Глава приморского Госавтонадзора был задержан 21 февраля.