В Москве на станции метро «Проспект Вернадского» произошло задымление

В Москве в переходе станции метро «Проспект Вернадского» произошло задымление, говорится в сообщении московского метрополитена в Twitter.

«Наблюдалось незначительное задымление в подуличном переходе», — уточнили в метрополитене. Оно было зафиксировано в 21:40 мск. Задымление было «оперативно ликвидировано, на безопасность пассажиров и движение поездов оно не повлияло», отмечается в сообщении.

В метрополитене пояснили, что задымление произошло в результате короткого замыкания светильника в служебном помещении.

В конце сентября на двух ветках московского метро — Арбатско-Покровской и Люблинской линии — были увеличены интервалы в движении поездов. ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщал, что на станции «Славянский бульвар» Арбатско-Покровской линии произошло задымление. В метрополитене увеличение интервалов в движении поездов объяснили техническими причинами.