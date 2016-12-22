Вильфанд отказался считать грядущий Новый год самым бесснежным

Грядущий Новый год в Москве станет самым бесснежным за 68 лет. Об этом «РИА Новости» сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам Тишковца, в ночь на 31 декабря в столицу придет холодный атмосферный фронт. Он принесет небольшой снег, около 3–5 мм. Температура утром составит около нуля, днем — до плюс 2 градусов. Днем из-за приближения теплого фронта небо затянут облака, к вечеру пойдут осадки. В новогоднюю ночь будет облачно и без существенных осадков.

Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд не согласился с этой информацией. В разговоре с РБК он подчеркнул, что тенденция к уменьшению снежности зим действительно есть, но этот Новый год не станет самым малоснежным. «1 января 2016 года было 2–3 см снега. Идет тенденция потепления, зимы малоснежные, а наиболее теплым был 2006 год, но снег тогда образовался», — сказал он.

В новогоднюю ночь, по словам Вильфанда, москвичей ожидает «приятная температура, немного ниже нуля», и небольшой снег. «В течение последующих дней изменения температуры практически не ожидается», — добавил метеоролог.

28 декабря «Фобос» рассказал о погоде на Новый год. «Погода будет облачная и не по сезону теплая. В новогоднюю ночь местами возможны слабые осадки в виде мокрого снега и дождя — такого снега, чтобы все вокруг убелило, не будет. В момент боя курантов будет около нуля», — рассказали РБК в центре погоды.