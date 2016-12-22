Фридман оценил поступок предсказавшего санацию частных банков аналитика

Совладелец «Альфа-Групп» Михаил Фридман заявил, что аналитик Сергей Гаврилов, предсказавший санацию в четырех крупных частных банках, «поступил как нормальный человек». Однако «нужно же головой думать», посетовал бизнесмен

Михаил Фридман (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Совладелец «Альфа-Групп» Михаил Фридман в интервью Forbes впервые прокомментировал действия аналитика «Альфа-Капитала» (дочерняя структура «Альфа-Групп») Сергея Гаврилова, который в августе в письме к клиентам спрогнозировал серьезные проблемы в крупнейших частных банках страны, что вызвало большой резонанс.

Фридман признался, что «ни разу в жизни в глаза не видел» Гаврилова, а также отметил, что аналитик продолжает работать в компании. «За что его выгонять?» — задал риторический вопрос Фридман.

На вопрос о том, получит ли Гаврилов бонус, Фридман ответил, что решать это будут в «Альфа-Капитале». «Я считаю, что он поступил хоть и честно, но неразумно, не подумал, за это его можно как раз премии лишить», — оценил бизнесмен поступок Гаврилова. Фридман подчеркнул, что он не осуждает автора письма, который «поступил как нормальный человек и сказал клиентам то, что считает нужным: не следует вкладывать в бумаги тех или иных банков». «С другой стороны, нужно же головой думать и понимать хрупкость ситуации», — отметил он.

Фридман признал, что из-за письма Гаврилова у его бизнеса было «много проблем». «Я тогда был в отпуске в Италии. Когда утром открыл РБК и увидел заголовок, я подумал: боже мой, сейчас такое начнется!» — вспоминает он.

Совладелец «Альфа-Групп» рассказал, что Гаврилов «вел себя очень достойно: всю вину взял на себя». «Страшно неприятно получилось по отношению к коллегам. Мы не хотели причинять им неудобства», — заключил бизнесмен.

В середине августа в письме для клиентов аналитик «Альфа-Капитала» Сергей Гаврилов писал, что четыре крупных частных банка («ФК Открытие», Бинбанк, Московский кредитный банк и Промсвязьбанк) считаются наиболее рисковыми. Он утверждал, что ситуация вокруг этих банков «может быть окончательно решена уже осенью» (позже «Альфа-Капитал» отозвал письмо). Впоследствии три из четырех банков («ФК Открытие», Бинбанк и Промсвязьбанк) были санированы с использованием средств ЦБ (через подконтрольный регулятору Фонд консолидации банковского сектора).

Письмо вызвало большой резонанс в финансовой сфере. Федеральная антимонопольная служба вынесла «Альфа-Капиталу» предупреждение, посчитав, что компания участвовала в недобросовестной конкуренции, а самого Гаврилова вызвали на беседу в ЦБ.

