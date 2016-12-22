Путин поручил разобраться с обеспечением нуждающихся обезболивающими

Президент России Владимир Путин поручил правительству и властям регионов принять меры по обеспечению больных, нуждающихся в медицинском оборудовании для использования на дому, техникой и препаратами. Об этом говорится в списке поручений по итогам большой пресс-конференции, опубликованном на сайте Кремля. Уточняется, что речь идет в том числе об обезболивающих.

27 декабря премьер-министр Дмитрий Медведев поручил «определить пути декриминализации» нарушений врачами правил оборота обезболивающих, содержащих наркотические и психотропные вещества.

18 декабря источники РБК сообщили, что уголовная ответственность за ошибки, допущенные при работе с наркотическими обезболивающими, будет отменена в случае отсутствия тяжких последствий.

В марте член Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Петр Родионов рассказал о результатах опроса фонда помощи хосписам «Вера». Согласно исследованию, половина пациентов и их близких пожаловались, что назначенные врачом обезболивающие им не помогают. Еще треть пациентов жаловались на врачей, которые говорили, что боль надо терпеть. Сами врачи заявили авторам опроса об опасениях при выписывании наркотических препаратов. В первую очередь они сталкиваются с необходимостью оформления чрезмерного количества документов для выписки рецепта. Также проблемой является плохая информированность об изменениях в законодательстве. В результате почти 38% врачей заявили, что опасаются возбуждения уголовного дела из-за назначения наркотических веществ.