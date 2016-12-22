Песков рассказал о работе Путина в последнюю пятницу года

Рабочий день президента России Владимира Путина в последнюю пятницу уходящего года продлится до 19:00. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«У президента где-то, наверное, часов до шести-семи есть внутренние разные совещания. Пресс-служба, вы знаете, работает круглосуточно. Я надеюсь, что где-то часиков до семи поработаем, а потом перестанем это делать», — сказал Песков.

28 декабря стало известно, что новогоднее обращение Путина к россиянам впервые покажут во всех регионах именно за пять минут до наступления Нового года. Раньше из-за разного количества часовых поясов и орбит телеканалов в некоторых областях его показывали на час раньше или позже. Теперь «Первый канал», ВГТРК и НТВ адаптировали вещание к поясному времени.