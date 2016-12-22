Появилось видео с места наезда автобуса на остановку в Москве

В интернете появилось видео с места наезда автобуса на остановку в районе Сходненской улицы в Москве. Ролик опубликовал в Twitter очевидец ЧП.
На видео видно, что автобус частично выехал на тротуар. Инцидент произошел на остановке общественного транспорта.
По последним данным, в результате аварии погибли два человека. Рейсовый автобус врезался в остановку в районе дома 22 по улице Сходненской. На месте аварии в настоящий момент находятся медики и сотрудники полиции.
25 декабря в Москве рейсовый автобус съехал в подземный переход, в результате чего погибли четыре человека и 11 пострадали. Инцидент произошел возле станции метро «Славянский бульвар». Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и нарушении правил дорожного движения. По словам водителя автобуса, авария произошла из-за отказа тормозов. СК проверяет несколько версий случившегося.