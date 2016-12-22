ЦБ подал иск о банкротстве банка «Канский»

Центробанк подал в Арбитражный суд Красноярского края иск о признании банкротом коммерческого банка «Канский», следует из картотеки суда. Ранее банк был лишен лицензии.

Как уточняет «Интерфакс», по итогам работы временной администрации, которая была введена в банке 13 декабря, было установлено, что стоимость имущества банка составляет 1,9 млрд руб. При этом долги банка составляют 2 млрд руб. В связи с тем, что всего имущества банка не хватит для того, чтобы расплатиться с кредиторами, ЦБ решил начать процедуру банкротства финансовой организации.

Банк «Канский», ведущий операционную деятельность в Красноярском крае, был лишен лицензии 13 декабря. ЦБ установил, что банк полностью лишился собственных средств. При этом на его балансе находился большой объем активов низкого качества.

«Канский» занимал 374-е место по размеру активов среди банков России и участвовал в программе страхования вкладов.