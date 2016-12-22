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АСВ предложило продавать активы ликвидируемых банков как можно быстрее
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АСВ предложило продавать активы ликвидируемых банков как можно быстрее
Финансы, 09:17
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АСВ предложило продавать активы ликвидируемых банков как можно быстрее
АСВ предлагает оценивать качество активов сразу после отзыва лицензии у кредитной организации. Эти положения нужно в рамках реформы внести в закон. Меры, как считают в агентстве, помогут сократить срок ликвидации банков
Юрий Исаев (Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости)

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) работает над реформой ликвидации рухнувших банков. Об этом газете «Ведомости» рассказал генеральный директор агентства Юрий Исаев.

Ранее АСВ занималось в том числе финансовым оздоровлением кредитных организаций. Соответствующими полномочиями его наделил принятый в 2008 году закон «О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы». Однако с августа 2017 года Центробанк начал осуществлять процедуру санирования по новой схеме — через недавно созданный и подконтрольный регулятору Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Таким образом, санатором выступает сам ЦБ (по такой схеме санируются в том числе «ФК Открытие» и Бинбанк).

Сейчас АСВ, как рассказал Исаев, занимается ликвидацией 321 банка. Балансовая стоимость их активов, по оценкам гендиректора агентства, составляет 3,78 трлн руб., оценочная — 0,44 трлн руб. При этом средний срок ликвидации одного банка, как отмечает глава АСВ, около трех лет. В течение этого времени ряд активов банка дешевеет, в результате чего кредиторы получают меньше, объясняет глава АСВ, подчеркивая, что процесс ликвидации продолжительный: после отзыва лицензии у кредитной организации под контроль АСВ она переходит только через два-три месяца, а продажа активов начинается минимум спустя пару лет, указывал ранее Исаев.

В связи с этим теперь, чтобы повысить эффективность работы с активами, АСВ предлагает внести поправки в закон о банкротстве. Согласно инициативе агентства сразу после отзыва лицензии у банка АСВ будет оценивать качество активов, выделять их для продажи и готовить к сделке, рассказывает гендиректор Агентства по страхованию вкладов, замечая, что, по мнению представителей АСВ, это позволит сократить срок ликвидации банков с трех до полутора лет, а также сделает сам процесс более прозрачным.

«Идея в том, чтобы отказаться от бесконечных судебных процедур, которые в большинстве своем не приносят ожидаемого результата, и сосредоточиться на быстрой, публичной и результативной продаже, пока актив не обесценился», — пояснил Исаев.

В агентстве, по словам главы АСВ, также обсуждается идея продавать активы на открытых торговых площадках, по голландскому аукциону. «Если кто-либо из участников согласился с начальной ценой, то дальше аукцион идет на повышение до максимальной цены; если не согласился, то цена снижается до минимальной, при которой аукцион заканчивается», — сообщил Исаев, напомнив, что сейчас агентство продает имущество банков на своем портале Тorgiasv.ru и у организаторов электронных торгов, выставляя активы на продажу по балансовой стоимости. ​

Подобная реформа, по мнению Исаева, поможет «не только увеличить поступления в конкурсную массу, но и сократить издержки на обслуживание активов». Инициативу агентства, как отмечает его глава, уже «в целом» поддержали ЦБ и правительство. Поправки в законопроект, по словам Исаева, АСВ подготовит к январю, чтобы Госдума смогла рассмотреть их в весеннюю сессию.

Центробанк, как рассказал газете представитель регулятора, готовит законопроекты по оптимизации ликвидации банков вместе с АСВ. Планируется изменить порядок продажи имущества, но не только чтобы сократить сроки проведения торгов, а чтобы повысить открытость и доступность для всех заинтересованных игроков, «что минимизирует риски реализации имущества по нерыночным ценам вне конкурентных процедур», заявили в пресс-службе Банка России.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: санация , АСВ , банки
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