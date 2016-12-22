Путин подарил пианино девочке из Удмуртии

Удмуртская школьница Полина Кривей в День Конституции получила в подарок от президента Владимира Путина электрическое пианино. Инструмент девочке вручил руководитель администрации главы и правительства региона Сергей Смирнов, сообщает сайт главы Удмуртии.

Девочка сама написала Путину письмо с просьбой подарить ей пианино, говорится в сообщении. «Получив подтверждение из Удмуртии об успехах начинающего исполнителя, о ее достижениях в творчестве, в числе которых диплом первой степени VII Международного конкурса-фестиваля «Музыкальная мозаика», учебе и общественной жизни, в администрации руководителя государства приняли решение помочь Полине», — отмечается в сообщении.

Полина живет в деревне Мещеряки и учится в специальной музыкальной школе при Республиканском музыкальном колледже.

Подарок от Путина она получила за несколько дней до заседания Совета Федерации, который 15 декабря назначит дату выборов президента. Путин объявил 6 декабря, что будет баллотироваться в 2018 году на четвертый срок.

По данным источников РБК, Кремль поставил ​перед регионами задачу вспомнить советские традиции и превратить предстоящие выборы в праздник. Особое внимание администрация просила обратить на регионы, явка в которых, по мнению социологов, может быть невысокой. Если Путин победит на выборах в 2018 году, он суммарно проведет на посту лидера страны 20 лет.

Летом землячка Полины, пожаловавшаяся президенту на аварийное жилье, получила от Путина путевку в Сочи. В 2015 году письмо с просьбой воплотить мечту Путину написала другая школьница, в ответ получившая щенка хаски. В 2007 году Путин подарил уменьшенную копию Царь-пушки 10-летнему монаху монастыря Шаолинь, а в 2009 году — часы с собственной руки сыну пастуха в Туве.