Директор мексиканской тюрьмы умер от инфаркта во время побега заключенных

В Мексике группа заключенных предприняла попытку побега из тюрьмы в городе Сан-Хосе-дель-Кабо. Во время инцидента один из заключенных погиб, а директор тюрьмы умер от инфаркта, сообщает портал El Sol de Parral со ссылкой на департамент общественной безопасности.

Попытка побега была совершена 28 декабря. Заключенные напали на охрану, в результате чего пострадали трое сотрудников тюрьмы и женщина, пришедшая навестить одного из арестантов. Охрана оповестила полицию о чрезвычайной ситуации. Один из нападавших был ликвидирован.

Еще одной жертвой инцидента стал директор тюрьмы, у которого произошел инфаркт. Он был доставлен в больницу, где скончался.

Ранее, 24 декабря, в Мексике в ходе перестрелки между участниками двух преступных группировок погиб начальник полиции города Ночистлан. Кроме него жертвами конфликта стали еще три человека.