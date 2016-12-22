В Москве перед переходами у метро начали устанавливать заграждения

У входов в подземные переходы у станций метро в Москве стали появляться заграждения. Ранее в переход у станции «Славянский бульвар» въехал пассажирский автобус, в результате аварии погибли четыре человека

Вход на станцию метро «Выхино» (Фото: Григорий Набережнов / РБК)

В Москве у входов в подземные переходы у станций метро начали устанавливать заграждения. Как сообщает «РИА Новости», заграждения появились и у перехода неподалеку от станции «Славянский бульвар» (в 100 м), в который 25 декабря въехал автобус.

Вход в подземный переход у станции метро «Калужская» (Фото: Григорий Набережнов / РБК)

Кроме того, по данным агентства, вдоль Кутузовского проспекта появились «деревянные короба, под которыми можно рассмотреть бетонные блоки».

Как передает корреспондент РБК, соответствующие заграждения появились в переходах у метро «Калужская» и «Выхино». Кроме того, по данным очевидцев, блоки есть у станций «Тушинская», «Алтуфьево» и «Рязанский проспект».

Рейсовый автобус въехал в подземный переход «Славянского бульвара» 25 декабря. Жертвами аварии стали четыре человека, еще 11 пострадали.