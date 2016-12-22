Задержана соучастница нападения на водителя автобуса в Петербурге

В Санкт-Петербурге задержана соучастница нападения на водителя экскурсионного автобуса. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

Зульфию Саидмуратову задержали в ночь на 28 декабря. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении ей обвинения. В ведомстве добавили, что Саидмуратова и ее сожитель Ализаде Мустафаев дают признательные показания.

25 декабря между Мустафаевым и водителем автобуса, везшего школьников с экскурсии, произошел конфликт. Мужчина вышел из машины и нанес оппоненту несколько ударов ножом. Саидмуратова несколько раз ударила потерпевшего «неустановленными предметами». Водитель автобуса был госпитализирован в тяжелом состоянии. Возбуждено дело о покушении на убийство и хулиганстве. 27 декабря был задержан Мустафаев.