Подозреваемый в нападении на водителя автобуса в Петербурге задержан

Подозреваемый в нападении с ножом на водителя экскурсионного автобуса в Санкт-Петербурге задержан. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения. Об этом сообщает региональное главное управление Следственного комитета.

Установлена личность женщины, участвовавшей в нападении вместе с 44-летним петербуржцем Ализаде Мустафаевым, — это его сожительница Зульфия Саидмуратова. Следствие предпринимает действия для ее задержания.

Региональное управление МВД уточняет, что Мустафаева задержали примерно в 5:00 мск на набережной реки Оккервиль.

25 декабря после дорожного конфликта Мустафаев напал с ножом на водителя автобуса, везшего детей с экскурсии, и нанес ему несколько ножевых ранений. Спутница мужчины несколько раз ударила потерпевшего битой. Потерпевший был госпитализирован в тяжелом состоянии. Было возбуждено дело о покушении на убийство и хулиганстве.