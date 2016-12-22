Прокуратура отменила приостановку дела о нападении на Навального

Столичная прокуратура отменила решение о приостановке уголовного дела о нападении на оппозиционера Алексея Навального 27 апреля, когда ему в лицо прыснули жидкостью, смешанной с зеленкой. Об этом сообщил его адвокат Вадим Кобзев, передает «Интерфакс».



«Это уже четвертая или пятая отмена постановления дознавателя о приостановлении дела», — сказал он. По словам адвоката, дознание «обычно выжидает десять дней», а потом снова приостанавливает расследование.

Нападение на Навального произошло около одного из офисов Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). Тогда неизвестные плеснули ему в лицо едкой жидкостью. В результате оппозиционер получил ожог сетчатки глаза. Ему была сделана операция в Испании. В конце апреля началось расследование дела о нападении на Навального.

В июле в прокуратуре Москвы заявили, что полиция приостановила расследование дела. Такое решение было принято, потому что полиция не нашла людей, атаковавших оппозиционера. Навальный напомнил, что личности тех, кто плеснул ему в лицо жидкостью, были установлены спустя несколько часов после инцидента.