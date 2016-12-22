Volkswagen отозвал в России 26 тыс. Polo Sedan и Skoda Rapid

ООО «Фольксваген Груп Рус», дилер Volkswagen на российском рынке, отозвал 26 тыс. автомобилей Volkswagen Polo Sedan и Skoda Rapid (принадлежит Volkswagen) из-за плохо сваренной буксирной проушины (деталь, прикрепляется спереди машины для буксировки). Об этом информирует пресс-служба Росстандарта.

Отозваны Volkswagen 16,065 тыс. машин Polo Sedan и 9,973 тыс.— Skoda Rapid, которые были проданы в 2017 году.

Некачественно сваренная буксирная проушина вложена в комплект бортового инструмента. В случае применения буксирной проушины она может оборваться из-за воздействия тягового усилия при буксировке.

Владельцам указанных категорий автомобилей бесплатно заменят буксирные проушины.

В начале декабря «Фольксваген Груп Рус» ​отозвал 30,8 тыс. автомобилей Polo Sedan, реализованных в России c 2015 по 2017 год. Причиной отзыва указывалась недостаточная длина провода втягивающего реле стартера. Это могло привести к невозможности запустить двигатель.