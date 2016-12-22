Volkswagen отзовет более 30 тыс. автомобилей Polo Sedan в России

Официальный представитель Volkswagen в России — ​ООО «Фольксваген Груп Рус» ​— отзывает 30,8 тыс. автомобилей Polo Sedan, проданных в России c 2015 по 2017 год. Об этом сообщается на сайте Росстандарта.​

Причина отзыва — недостаточная длина провода втягивающего реле стартера. Отмечается, что это может привести к невозможности запуска двигателя.

Производитель проверит состояние провода на отозванных автомобилях и при необходимости произведет бесплатный ремонт.

Владельцы машин, которые попадают под отзыв, получат уведомления от представителей компании.