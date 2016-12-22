Суд в Москве заочно арестовал двух участников «Правого сектора»

Басманный суд Москвы заочно арестовал Геннадия Хамраева и Романа Стригункова, причастных к деятельности запрещенной в России организации «Правый сектор». Об этом сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева, передает «РИА Новости».

«Они объявлены в международный розыск», — добавила Царева.

Хамраев принимал «активное участие в карательных операциях против мирного населения самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Стригунков принимал участие в митингах и вел пропаганду идеологии «Правого сектора».

В начале декабря суд заочно арестовал по делу о причастности к деятельности «Правого сектора» россиянина Александра Валова. По данным СК, он «поддерживает радикальные взгляды, идеи фашизма и национализма».

В сентябре этого года по ходатайству Следственного комитета России (СКР) были заочно арестованы и объявлены в международный розыск трое россиян по делу о причастности к деятельности «Правого сектора». Это Игорь Чудинов, Георгий Стоцкий и Артем Скоропадский. Чудинов являлся заместителем командира одной из боевых добровольческих организаций «Правого сектора» и участвовал в боевых действиях в Донбассе. Стоцкий участвовал в шествиях и митингах этой организации и занимался пропагандой ее деятельности в интернете. Скоропадский руководит пресс-службой «Правого сектора».

«Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций. В январе 2015 года Минюст России на основании решения Верховного суда внес «Правый сектор» в реестр запрещенных в стране организаций.