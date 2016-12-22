Суд заочно арестовал вступившего в «Правый сектор» россиянина

Суд заочно арестовал гражданина России Александра Валова, обвиняемого по делу о причастности к деятельности экстремистской организации «Правый сектор» (запрещена в России). Об этом говорится в сообщении на сайте Следственного комитета России (СКР).

По информации следствия, не позднее 2014 года Валов, «поддерживающий радикальные взгляды, а также идеи фашизма и национализма», выехал из России на Украину. Там он вступил в ряды «Правого сектора», принимал участие в мероприятиях организации и пропагандировал ее деятельность в интернете. Кроме того, Валов, по данным СКР, принимал участие в боевых действиях в составе батальона «Азов» «за денежное вознаграждение». СКР возбудил в отношении Валова дело по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации), а также рассматривает квалификацию действий Валова по ст. 359 УК РФ (наемничество). «По ходатайству следствия судом в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении ведомства.

В сентябре по ходатайству СКР были заочно арестованы и объявлены в международный розыск трое россиян по делу о причастности к деятельности «Правого сектора». Речь идет об Игоре Чудинове, Георгии Стоцком и Артеме Скоропадском. Чудинов был заместителем командира одной из боевых добровольческих организаций «Правого сектора» и принимал участие в боевых действиях в Донбассе. Стоцкий участвовал в шествиях и митингах «Правого сектора» и вел пропаганду его деятельности в интернете. Скоропадский же является руководителем пресс-службы организации. Против названных лиц возбуждены уголовные дела по ч. 1 и 2 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации).