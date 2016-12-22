Четыре дома исключили из московской программы реновации
Общество, 13:00
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Четыре дома исключили из московской программы реновации
Количество домов, участвующих в программе реновации, сократилось до 5171. Об этом РБК сообщила пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
Четыре дома вышли из программы — по одному в Тимирязевском районе, Перово, Кунцево и Хорошево-Мневниках. Соответствующие решения были приняты собственниками домов на общих собраниях.
Программа реновации жилья в Москве была принята 1 августа. Она предусматривает расселение свыше 350 тыс. квартир и коснется примерно 1 млн человек.
26 декабря экспертный совет при Центре творческого развития русского языка назвал топ-10 главных русских слов 2017 года. Первое место заняла «реновация», в тройку лидеров также вошли «биткоин» и «хайп».