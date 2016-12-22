Бывший губернатор Приморья станет и.о. ректора Московского политеха

Бывший губернатор Приморского края Владимир Миклушевский будет назначен исполняющим обязанности ректора Московского политехнического университета (МПУ). Об этом РБК рассказал пресс-секретарь министра образования и науки Андрей Емельянов.

Уже 28 декабря Миклушевский, по его словам, приступит к исполнению своих обязанностей. «Сегодня он будет представлен коллективу», — сказал Емельянов.

8 октября РБК со ссылкой на источник, близкий к администрации президента, а также на собеседника, близкого к Министерству образования и науки, сообщал, что новым ректором МПУ может стать Миклушевский. В качестве возможного нового места его работы также был назван Российский экономический университет им. Г.В.Плеханова (РЭУ).

Прежний ректор МПУ Андрей Николаенко был уволен в конце октября, соответствующий приказ тогда подписала глава Минобрнауки Ольга Васильева.

До этого сообщество «Диссернет» предъявило претензии к кандидатской диссертации Николаенко. Научную работу бывший ректор университета защитил в 2006 году. Согласно выводам экспертов, значительная часть работы была заимствована из другой диссертации. Сам Николаенко называл эти обвинения «несостоятельными» и «абсурдными», однако позже претензии у специалистов появились и к докторской диссертации экс-ректора.

Владимир Миклушевский, в свою очередь, был освобожден от должности губернатора Приморского края в начале октября по собственному желанию. По данным близкого к Кремлю источника РБК, отставка главы региона была предрешена из-за конфликта с силовиками и потери федеральных покровителей — группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и братьев-бизнесменов Ковальчуков. Миклушевский «просто потерял контроль над ситуацией», отмечал собеседник РБК.

При этом один из приморских бизнесменов причиной отставки губернатора в беседе с РБК назвал конфликт Миклушевского с полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым, а также то, что экс-глава региона так и не смог консолидировать местную элиту.

Прежде отставку Миклушевского прогнозировали политологи. В частности, 29 сентября он вошел в список «губернаторов на вылет», представленный «Минченко Консалтинг».