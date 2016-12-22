Роспотребнадзор посоветовал избегать этанола в детских подарках

Роспотребнадзор выпустил рекомендации для родителей по выбору сладких новогодних подарков для детей. Они опубликованы на сайте ведомства.

Рекомендуется отдать предпочтение кондитерским изделиям, содержащим минимум пищевых добавок, консервантов, гомогенизированных жиров и масел.

Роспотребнадзор посоветовал избегать арахиса и ядер абрикосовой косточки (они являются аллергенами), карамели, в том числе леденцовой, и кондитерских изделий, содержащих более 0,5% этанола.

В ведомстве посоветовали выбрать галетное печенье вместо песочного (его калорийность ниже). Самыми полезными конфетами названы шоколадные (в шоколаде много полезных веществ). Также рекомендованы зефир и пастила.

Если в набор входит игрушка, она должна быть упакована так, чтобы не соприкасаться с пищевыми продуктами.

27 декабря Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по выбору красной икры к новогоднему столу. Покупателям, в частности, посоветовали избегать добавки Е-239 (уротропин) — она применялась в качестве консерванта, но в 2010 году была запрещена.