В Сургуте задержали укравшего новогодние подарки в музее мужчину

В Сургуте полиция задержала мужчину, который украл мешок с новогодними подарками из музея, сообщается на сайте главного управления МВД по Ханты-Мансийскому административному округу — Югре.

Инцидент произошел 27 декабря. «Поступило заявление от сотрудника одного из музеев города о краже имущества на сумму более 12 тыс. руб.», — говорится в сообщении. В музее проходило новогоднее мероприятие. Мужчина 1986 года рождения увидел мешок с подарками, который сотрудники музея оставили у входа без присмотра, из окна своей квартиры. После этого злоумышленник украл мешок.

После случившегося было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Максимальная санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы. В отношении подозреваемого избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

В МВД также отметили, что на протяжении всего 2017 года мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности за распитие спиртных напитков в общественном месте, мелкое хулиганство и неуплату административного штрафа в срок.