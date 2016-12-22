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Житель Забайкалья попытался вывезти в Китай полтысячи медвежьих лап
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Житель Забайкалья попытался вывезти в Китай полтысячи медвежьих лап
Общество, 10:00
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Житель Забайкалья попытался вывезти в Китай полтысячи медвежьих лап

Полиция и ФСБ задержали жителя Забайкальского края, который пытался вывезти на машине 468 медвежьих лап, заявили в региональном управлении ФСБ. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказали агентству, в машине жителя Красночикойского района кроме медвежьих лап нашли 37 лицевых частей лосиных голов. Общий вес вывозимого имущества составил 800 кг. Для этого нужно было убить около 150 зверей. Документов, подтверждающих законность добычи, забайкалец предъявить не смог. «Предполагается, что изъятое предназначалось для перепродажи гражданам КНР и контрабандного вывоза в Китай», — рассказали в ФСБ.

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В ведомстве добавили, что в Китае лапы медведя считаются деликатесом, а также используются в традиционной медицине. Данная партия стала крупнейшей из перехваченных за последние годы.

Правоохранительными органами решается вопрос о привлечении задержанного к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 258.1 УК РФ (незаконная добыча и оборот особо ценных диких животных).

В начале декабря в Приморском крае у иностранца обнаружили кости амурского тигра, сушеного трепанга и медвежьи лапы. Кости он хранил в кафе в спиртовом растворе, лапы — в морозильной камере. Против него было начато уголовное дело по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ (незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных). Ему грозит до трех лет лишения свободы и штраф в 1 млн руб.

Теги: Китай , Полиция , Забайкалье , браконьерство , медведи
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