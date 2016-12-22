Иностранца уличили в хранении костей амурского тигра и лап медведя

В Приморском крае иностранца уличили в хранении 51 фрагмента черепа амурского тигра, 20 лап медведя и сушеного трепанга. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.

Как отмечается в сообщении, 31-летний мужчина хранил кости амурского тигра в кафе. Они находились в спиртовом растворе. По словам иностранца, части тигра ему были нужны для применения в китайской народной медицине. Сушеного трепанга и лапы медведя иностранец хранил в морозильной камере. Мужчина был задержан и дал признательные показания.



В отношении иностранца было заведено уголовное дело по ч. 1 ст.258.1 УК РФ (незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в российскую Красную книгу). По этой статье ему грозит лишение свободы сроком до трех лет и штраф в размере до одного миллиона рублей.

Расследование уголовного дела завершено, отмечается в сообщении МВД.

В среду, 6 декабря, в Приморском крае за контрабанду костей амурского тигра и хранение синтетических наркотиков иностранца приговорили к трем годам и восьми месяцам лишения свободы. Полицейские нашли у него в гараже 133 кости краснокнижного животного. Кроме того, в его машине были обнаружены наркотики. Источник «РИА Новости» в правоохранительных органах сообщил, что осужденный является гражданином Китая.