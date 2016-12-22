Социологи узнали самые популярные просьбы россиян к Деду Морозу

Взрослые россияне хотели бы попросить у Деда Мороза здоровья, счастья и денег. Об этом свидетельствуют данные опроса холдинга «Ромир», сообщает «РИА Новости».

Опрошенным предлагалось назвать несколько своих пожеланий к Деду Морозу. 63% взрослых россиян попросили у него здоровья, 27% — счастья. На третьем месте по популярности оказалось пожелание денег (17%). Варианты ответов разнились в зависимости от возрастной группы. Иметь в новом году больше денег хотели бы респонденты в возрасте от 18 до 34 лет, в то время как о здоровье хотели бы попросить опрошенные старше 45 лет.

По 8% опрошенных пожелали получить в качестве подарка новую квартиру, дом или путешествие. Столько же респондентов мечтали просто о том, чтобы встретить Новый год с семьей.

Кроме того, 2% россиян попросили у Деда Мороза освободить их от работы в новогоднюю ночь.

Ранее Роспотребнадзор выпустил предупреждение, в котором отмечал опасность того, что под видом Деда Мороза и Снегурочки в дома могут проникнуть опасные мошенники. В ведомстве отметили, что недобросовестные аниматоры могут, пользуясь праздничной атмосферой, совершить кражу.