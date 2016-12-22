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Госдеп США предостерег американцев от посещения места взрыва в Петербурге
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Госдеп США предостерег американцев от посещения места взрыва в Петербурге
Общество, 06:24
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Госдеп США предостерег американцев от посещения места взрыва в Петербурге

Госдеп США выпустил предупреждение для американских граждан после взрыва в супермаркете в Санкт-Петербурге. На странице в Twitter, принадлежащей американскому внешнеполитическому ведомству, американцев просят воздержаться от посещения места происшествия.

«СМИ сообщают о взрыве в торговом центре в Санкт-Петербурге. Граждане США должны избегать этого района и следить за новостями для получения новой информации», — говорится в сообщении.
 

Видео: Национальный антитеррористический комитет

Посольство США в России обратилось к оказавшимся в Санкт-Петербурге американцам с просьбой сообщить о том, что они находятся в безопасности. «Пересмотрите свои личные планы в целях обеспечения безопасности и будьте осторожны с окружающими, особенно при посещении каких-либо мероприятий в этом районе», — обратились к согражданам дипломаты.

Взрыв в магазине «Перекресток» в Санкт-Петербурге. Фоторепортаж Еще 5 фото
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Взрыв в магазине «Перекресток» в Санкт-Петербурге, на Кондратьевском проспекте, произошел вечером 27 декабря. Взрывное устройство мощностью около 200 г в тротиловом эквиваленте было заложено в камеру хранения. Сейчас в больницах остаются девять пострадавших в результате взрыва. Координацию работы следственных органов и экстренных служб осуществляет Национальный антитеррористический комитет. Уголовное дело по факту взрыва было возбуждено по ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц).

Теги: Госдеп , США , взрыв
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Путин назвал взрыв в Петербурге терактом Политика
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