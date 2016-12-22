Тиллерсон рассказал об отсутствии у США иллюзий о «режиме» в России

Вашингтон не питает иллюзий в отношении «режима» в Москве, хотя и намерен налаживать с ним отношения. Об этом в своей статье для The ​New York Times заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

«У нас нет иллюзия в отношении режима в России, с которым мы имеем дело. У США сейчас плохие отношения с возродившейся Россией, которая за последнее десятилетие вторглась в соседние Грузию и Украину и подорвала суверенитет западных стран, вмешиваясь в выборы в США и других странах», — написал госсекретарь.

Тиллерсон отметил, что назначение спецпредставителя США по Украине, которым стал Курт Волкер, свидетельствует о приверженности Вашингтона «восстановлению суверенитета и территориальной целостности страны». Госсекретарь подчеркнул, что о восстановлении нормальных деловых отношений с Россией невозможно говорить до урегулирования ситуации на Украине.

В то же время Тиллерсон признал, что США настроены сотрудничать с Москвой в тех областях, где это было бы взаимовыгодно. В качестве примера он привел ситуацию в Сирии. «Сейчас, когда президент Путин выразил приверженность проводящемуся под эгидой ООН Женевскому процессу, который направлен на создание нового будущего для Сирии, мы ожидаем, что Россия последует по этому пути. Мы уверены, что воплощение в жизнь результатов этих переговоров поможет воссоздать Сирию, свободную от Башара Асада», — рассказал глава Госдепа.

Тиллерсон и Порошенко 22 декабря провели телефонные переговоры, в ходе которых госсекретарь США заверил украинского президента в том, что Вашингтон продолжит поддержку Украины. В ответ Порошенко поблагодарил Тиллерсона за введенные против России санкции.