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Порошенко по телефону поблагодарил Тиллерсона за санкции против России
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Порошенко по телефону поблагодарил Тиллерсона за санкции против России
Война санкций, 22 дек, 22:37
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Порошенко по телефону поблагодарил Тиллерсона за санкции против России

Президент Украины Петр Порошенко в телефонном разговоре поблагодарил государственного секретаря США Рекса Тиллерсона за санкции против России. Об этом сообщается на сайте украинского лидера.

«Петр Порошенко поблагодарил за продолжение санкций против России, последовательную поддержку Вашингтоном укрепления обороноспособности Украины и резолюции ООН по Крыму», — говорится в сообщении. В свою очередь, Тиллерсон заявил, что США поддерживали и будут поддерживать Украину.

Кроме того, украинский президент и госсекретарь поговорили о выводе российских офицеров Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня из Донбасса, а также о ситуации в зоне военного конфликта на Украине.

Порошенко и Тиллерсон во время переговоров также скоординировали позиции по миротворческой миссии ООН, которую планируется развернуть на Украине, и обсудили проходящие в стране реформы. Порошенко рассказал американскому госсекретарю, что создание Антикоррупционного суда на Украине продолжается.

Кого власти США назвали «ворами в законе» и внесли в санкционный список Еще 6 фото
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В среду, 20 декабря, США ввели санкции по «закону Магнитского» в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова и четырех россиян: Аюба Катаева, Юлии Майоровой, Андрея Павлова и Алексея Шешени. На следующий день представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что в России под санкциями находятся около 200 человек и более 400 российских юридических лиц. По ее словам, расширение американских санкций является «гротескным», потому что подобные действия «не основаны на какой-либо реальности».

В этот же день Минфин США опубликовал еще один черный список, в который вошли дочь бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнара, бывший глава киевского «Беркута» Сергей Кусюк и сын генерального прокурора России Юрия Чайки Артем. Всего в списке числятся 15 человек и 37 организаций.

В санкционный список по «закону Магнитского», названному в честь умершего в СИЗО в 2009 году бизнесмена Сергея Магнитского, попадают те лица, которые, по мнению США, нарушают права человека.

Теги: Петр Порошенко , Рекс Тиллерсон , Санкции
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