Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,45 57,54 EUR Нал. 69,34 68,13 USD Бирж. 57,75 +0,13 EUR Бирж. 68,68 +0,31 USD ЦБ. 57,45 -0,28 EUR ЦБ. 68,23 -0,31 EUR/USD 1,19 +0,00 BTC/USD Бирж. 13990,20 -1407,79 MOEX 2106,17 +0,44% RTS 1148,92 +0,34% Brent 66,50 +0,20% DJIA 24774,30 +0,08% Nasdaq 6939,34 -0,30% FTSE 7620,68 +0,37%
СМИ узнали об угрозе срыва полетов по Договору об открытом небе
Лента новостей
Экс-директор фабрики «Меньшевик» задержан 05:29, Общество СМИ узнали об угрозе срыва полетов по Договору об открытом небе 05:12, Политика В Диснейленде эвакуировали посетителей аттракционов из-за аварии 04:27, Общество Из загоревшегося в Москве дома спасли семь человек 03:50, Общество «Фонтанка» опубликовала видео с подозреваемым во взрыве в Петербурге 03:13, Общество Мэр Нью-Йорка призвал горожан не выходить на улицу из-за холода в -8 02:17, Общество Экс-губернатору Белых вызвали скорую в зал суда 01:26, Общество Путин объединил прежних и новых губернаторов в Кремле 01:06, Политика Порошенко лично встретил отпущенных из плена в Донбассе украинцев 01:03, Политика Одного из пострадавших при взрыве в Санкт-Петербурге выписали из больницы 00:45, Общество В Пскове депутата гордумы обвинили в мошенничестве на 200 млн руб. 00:26, Общество НАК показал видео с места взрыва в Санкт-Петербурге 00:02, Общество Челлендж: хватит ли знаний победить торгового робота 27 дек, 23:46, РБК и Thomson Reuters СМИ сообщили о ракетной атаке на российскую базу «Хмеймим» 27 дек, 23:37, Политика Меркель и Макрон приветствовали обмен пленными на Украине 27 дек, 23:35, Политика В X5 Retail Group рассказали подробности взрыва в магазине в Петербурге 27 дек, 23:16, Общество В Аргентине 20 человек пострадали при взрыве в зерновом терминале 27 дек, 23:06, Общество На дизайн-заводе «Флакон» произошел пожар 27 дек, 22:14, Общество Генератор идей для подарков 27 дек, 22:06, РБК и ЦУМ При стрельбе в школе в Турции пострадали семеро детей 27 дек, 21:58, Общество Похороны Шаинского пройдут после 10 января 27 дек, 21:49, Общество Автобус с туристами попал в ДТП в Исландии 27 дек, 21:32, Общество Взрыв в магазине в Санкт-Петербурге. Что известно на данный момент 27 дек, 21:23, Общество Закат эры ПК: причины и следствия 27 дек, 21:16, РБК и Samsung Стали известны имена пострадавших при взрыве в Петербурге 27 дек, 21:06, Общество Губернатор обещал оказать помощь пострадавшим при взрыве в Петербурге 27 дек, 21:05, Общество Взрыв в магазине «Перекресток» в Санкт-Петербурге 27 дек, 20:54, Фотогалерея  Следователи сообщили о взорвавшейся в магазине в Петербурге бомбе 27 дек, 20:39, Общество
СМИ узнали об угрозе срыва полетов по Договору об открытом небе
Политика, 05:12
0
СМИ узнали об угрозе срыва полетов по Договору об открытом небе

Наблюдательные полеты по Договору об открытом небу в 2018 году находятся под угрозой срыва из-за позиции Грузии. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на военно-дипломатический источник.

Причиной стало то, что власти Грузии не желают допустить пролета российских самолетов над территорией страны. «Проект решения консультативной комиссии по открытому небу уже несколько месяцев не может быть принят из-за позиции Тбилиси», — сообщил источник. Следующее заседание консультативной комиссии по договору должно пройти в январе в Вене.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году странами — членами ОБСЕ, в том числе и Грузией. Подписавшие договор страны разрешают наблюдательные полеты над своей территорией для других стран-участников. В документе прописано, что страны-участники соглашаются на наблюдение за любым участком своей территории. Договор ратифицировали 34 государства, он вступил в силу с 2002 года.

В 2012 году власти Грузии заявили об отказе от обязательств по договору. Причиной стало то, что в 2010 году Россия установила ограничения по полетам над своей территории, запретив приближаться ближе, чем на 10 км, к границам с Южной Осетией и Абхазией. В Москве объяснили это тем, что они являются самостоятельными государствами, не подписавшими договор. Таким образом, Россия воспользовалась пунктом 2 второй части статьи VI договора, в которой говорится что «маршрут полета самолета наблюдения проходит не ближе десяти километров от границы прилежащего Государства, которое не является участником настоящего Договора». В Грузии сочли, что таким образом Россия пытается легализовать суверенитет частично признанных государств.

Ранее угрозами об ограничении наблюдательных полетов обменялись Россия и США. В сентябре стало известно, что США намерены ограничить полеты российских самолетов над Аляской и Гавайскими островами. В Вашингтоне объяснили это решение нарушениями договора со стороны Москвы. Позднее, в декабре, российский МИД сообщил, что для американских наблюдателей также будет ограничено число доступных аэродромов. В МИДе подчеркнули, что это решение является ответной мерой. Таким образом Россия приведет перечень используемых аэродромов в соответствие с договором.

Теги: Грузия , Договор по открытому небу
Главное
Экс-директор фабрики «Меньшевик» задержан Общество
Материалы по теме
МИД объяснил ограничения для США по Договору по открытому небу Политика
СМИ узнали об ограничении России для США по Договору по открытому небу Политика
МИД России выразил опасения о реализации Договора по открытому небу Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.