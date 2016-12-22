Меркель и Макрон приветствовали обмен пленными на Украине

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Макрон приветствовали обмен пленными между Украиной и самопровозглашенными республиками ЛНР и ДНР. Об этом говорится в заявлении правительства Германии.

В заявлении правительства произошедший обмен был назван «позитивным знаком». «Канцлер Меркель и президент Макрон приветствовали выполнение соглашения трехсторонней контактной группы об обмене заключенными с обеих сторон конфликта на востоке Украины», — отмечается в заявлении.

Главы Франции и Германии призвали стороны провести обмен оставшимися пленными и предпринять дальнейшие шаги для стабилизации ситуации. Кроме того, Париж и Берлин обратили внимание на то, что к обмену информации о пленных должен быть привлечен Международный Красный Крест (МКК).

Меркель и Макрон вновь подтвердили что не видят альтернативы мирному урегулированию конфликта в соответствии с Минскими соглашениями и «с уважением к суверенитету и территориальной целостности Украины». Кроме того, главы государств призвали власти России вернуть наблюдателей в состав Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В Донбассе 27 декабря произошел крупнейший обмен пленными с начала войны на Украине. Киев передал в ЛНР и ДНР 306 пленных; власти самопровозглашенных республик в ответ передали украинским властям 74 человека. Обмен был произведен в пункте пропуска «Майорск» недалеко от Горловки Донецкой области.