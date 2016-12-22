Пожар в автосервисе на юге Москвы потушили

В Москве ликвидировали возгорание в автосервисе на юге Москвы. Об этом говорится в сообщении на сайте столичного главка МЧС.

Пожар произошел в двухэтажном металлическом здании по адресу: Нагорный проезд, 10, стр. 12, уточняется в поступившем РБК сообщении МЧС. Площадь пожара составила 1 тыс. кв. м. Сведений о пострадавших не поступало.

Информация о возгорании поступила спасателям в 15:58 мск. Пожар был ликвидирован в 17:13 мск. Всего в тушении пожара принимали участие 17 единиц техники и 54 человека.

По данным источника ТАСС, внутри ангара произошло обрушение на площади 100 кв. м. Собеседник агентства отметил, что людей в здании не было. Телеканал РЕН ТВ сообщил, что из-за пожара в автосервисе стали взрываться газовые баллоны.