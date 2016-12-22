При стрельбе в школе в Турции пострадали семеро детей
Общество, 27 дек, 21:58
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При стрельбе в школе в Турции пострадали семеро детей
На юге Турции в городе Газиантеп неизвестный открыл стрельбу в школе. В результате ранения получили семеро детей, передает CNN Turk.
Инцидент произошел на территории школы, где дети в этот момент играли в футбол. Неизвестный открыл огонь по школьникам из автоматической винтовки. После нападения он скрылся, полиция ведет его поиски. Пострадавшие были доставлены в больницу, медики оценивают их состояние как удовлетворительное.
25 декабря на военной базе на юге Турции произошел взрыв. В результате инцидента один человек погиб, двое пострадали.