Губернатор обещал оказать помощь пострадавшим при взрыве в Петербурге

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко дал поручение оказать всю необходимую помощь пострадавшим при взрыве в супермаркете «Перекресток» на Кондратьевском проспекте. Об этом ТАСС сообщил его пресс-секретарь Андрей Кибитов.

«Полтавченко проинформирован о происшествии в магазине на Кондратьевском [проспекте]. Им даны поручения оперативной группе правительства, включая комитеты по безопасности и здравоохранению, об отслеживании ситуации и оказании всей необходимой помощи», — сказал Кибитов.

В Следственном комитете (СК) заявили, что взрыв, по предварительным данным, произошел в результате срабатывания самодельного взрывного устройства, начиненного поражающими элементами. Его мощность в СК оценили в 200 г в тротиловом эквиваленте. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом).

Петербургское издание «Фонтанка» уточняет, что взрыв произошел в камере хранения магазина. В аппарате вице-губернатора Петербурга Анны Митяниной «Интерфаксу» сообщили, что пострадали десять человек, девять из них госпитализированы.