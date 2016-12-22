В МХТ опровергли информацию об искусственной коме Табакова

Директор МХТ имени Чехова Юрий Кравец опроверг информацию о том, что народный артист СССР Олег Табаков в искусственной коме. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Конечно я опровергну эту информацию, которая не имеет под собой никаких оснований. Олег Павлович чувствует себя нормально», — заявил Кравец.

Ранее 27 декабря телеканал РЕН ТВ сообщил, что Табакову стало хуже, и врачи ввели его в искусственную кому. Позже канал уточнил, что артист пришел в себя, однако «практически никого не узнает».

О госпитализации 82-летнего Табакова стало известно 27 ноября. Его сын Антон Табаков сообщил, что причиной госпитализации стало воспаление легких, и актер чувствует себя «как человек в его возрасте, попавший в такую сложную ситуацию».

Театр-студия Олега Табакова отменила декабрьские спектакли с участием артиста. В пресс-службе заявили, что никто, кроме него, сыграть эти роли не сможет, а состояние у него «такое, что пока он не может вот так вскочить и побежать и три часа на сцене провести».